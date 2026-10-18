Triathlon, l’Italia chiude 11a nella mixed relay dell’Europe Youth Championships Festival

Si è ufficialmente conclusa l’edizione 2026 dell’Europe Triathlon Youth Championships Festival che si è disputata a Melilla, in Spagna. Dopo le finali individuali disputate nella giornata di ieri, oggi è stata la volta delle staffette miste.

La squadra azzurra che era composta da Jacopo Mapelli, Giulia Doninelli, Alice Ventre e Marco Badinotti ha chiuso la sua prova nella staffetta mista in undicesima posizione in 1:38.24

La vittoria è andata alla Gran Bretagna con il tempo complessivo di 1:34.29 con 6 secondi di margine sulla Svizzera, mentre completa il podio l’Ungheria a 41. Quarta posizione per la Francia a 50 secondi, quinta per la Spagna a 1:12, mentre in sesta si classifica Israele a 1:39. Settima posizione per il Belgio, ottava per il Portogallo, nona per l’Estonia e decima per la Russia.