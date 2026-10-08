Triathlon, la situazione dell’Italia nei ranking di qualificazione a Los Angeles 2028. Staffetta mista ben posizionata

Il primo scorcio del periodo di qualificazione olimpica del triathlon sorride all’Italia in modo particolare per quanto concerne la staffetta mista, dove con le migliori tre prove valide per il ranking gli azzurri si posizionano al settimo posto, che consegnerebbe 4 pass olimpici, 2 al maschile e 2 al femminile.

A dare grande linfa al piazzamento degli azzurri è il secondo posto nelle World Series di Quiberon, che porta in dote 740 punti, mentre la vittoria nella World Cup di Edmonton contribuisce con altri 500, infine il secondo posto nella World Cup di Roma ne vale 462.50, per un totale di 1702.50.

Davanti agli azzurri ci sono la Francia, prima, la Spagna, seconda, gli USA, terzi, la Gran Bretagna, quarta, l’Ungheria, quinta, e la Germania, sesta: i transalpini, però, sono già qualificati con 2 uomini e 2 donne avendo vinto i Mondiali 2026 di staffetta mista, mentre gli statunitensi hanno già staccato i pass in quanto Paese ospitante.

Per avere il terzo pass per ciascun genere l’Italia dovrebbe piazzare tre atleti in top 30 in ciascuno dei rispettivi ranking individuali: al momento nella classifica maschile tra i primi 30 c’è solo Nicola Azzano, 12°, mentre nella graduatoria femminile ci sono Bianca Seregni, 22ma, e Beatrice Mallozzi, 25ma.