Triathlon, gli italiani vogliono essere protagonisti nella tappa di Roma della World Cup

La stagione del triathlon internazionale prosegue anche se siamo ormai agli sgoccioli della stagione. Nel corso del fine settimana in arrivo, per esempio, vivremo l’attesissima tappa di Roma della World Triathlon Cup 2026. Nel quartiere dell’EUR ci attende una due-giorni tutta vivere con tre gare che si disputeranno su distanza sprint. Nella giornata di sabato 3 ottobre si inizierà con le gare individuali (alle ore 09.00 si inizierà con quella femminile, quindi alle ore 11.00 sarà la volta di quella maschile) mentre domenica 4 ottobre si chiuderà con la mixer relay.

Per quanto riguarda la gara maschile vedremo ai nastri di partenza un vero e proprio parterre de roi In primo luogo sarà presente il portoghese Vasco Vilaca (assieme a Joao Nuno Batista), quindi il suo grande rivale di quest’anno, il brasiliano Miguel Hidalgo. Attenzione, ovviamente, ai britannici capeggiati da Alex Yee, Connor Bentley e Michael Gar. Gli statunitensi, invece, vedranno al via, tra gli altri, John Reed e Reese Vannerson, quindi la Francia si affiderà a Nathan Grayel, Maxime-Hueber-Moosbrugger e Louis Vitiello, mentre per quanto riguarda l’Italia i padroni di casa schiereranno Nicola Azzano, Alessio Crociani ed Euan De Nigro.

Passando alla prova femminile, invece, vedremo una battaglia serrata tra la statunitense Taylor Spivey, la svedese Tilda Mansson, le atlete indipendenti Diana Isakova e Valentina Riasova, la belga Jolien Vermeylen, le tedesche Laura Lindemann e Franka Rust, la spagnola Marta Pintanel Raymundo, quindi le britanniche Tilly Anema e Kate Waugh. Per l’Italia, invece, saranno in azione Bianca Seregni, Beatrice Mallozzi, Verena Steinhauser, Angelica Prestia, Carlotta Missaglia, Asia Mercatelli e Paola Sacchi.

PROGRAMMA WORLD TRIATHLON CUP ROMA 2026

Sabato 3 ottobre

Ore 09.00 Gara femminile

Ore 11.00 Gara maschile

Domenica 4 ottobre

Ore 09.30 Mixed relay