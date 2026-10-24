Triathlon
Triathlon, doppietta cinese a Tongyeong tra le donne. Quattro azzurre tra le prime undici
Ci sono quattro italiane tra le prime undici classificate nella prova individuale femminile della tappa della World Triathlon Cup 2026 di Tongyeong, in Corea del Sud, andata in scena su distanza sprint, con 750 metri a nuoto, 20 km di ciclismo e 5 km di corsa.
Doppietta cinese nella prova odierna, con il successo andato a Xinyu Lin, vittoriosa con il crono di 56:42, che precede la connazionale Anqi Huang, alla piazza d’onore in 56:45, a 0:03. Sale sul gradino più basso del podio la transalpina Mathilde Gautier, terza in 56:47, a 0:05, davanti alla lusitana Mariana Vargem, quarta in 56:53, a 0:11.
Quinta posizione, invece, per la teutonica Nina Eim, in 56:57, a 0:15, che brucia in volata la migliore delle azzurre, Paola Sacchi, sesta ed accreditata dello stesso tempo della tedesca. Settima posizione per la britannica Bethany Cook in 57:00, a 0:18, che precede la transalpina Lea Coninx, ottava in 57:04, a 0:22.
Seguono le altre tre azzurre in gara: nono posto per Verena Steinhauser, che chiude con il tempo di 57:05, a 0:23 dalla vetta, decima posizione per Asia Mercatelli, che termina con il crono di 57:15, a 0:33, undicesima piazza per Beatrice Mallozzi, in 57:23, a 0:41 dalla vincitrice.
ORDINE D’ARRIVO FEMMINILE
1 Xinyu Lin (Cina) 56:42
2 Anqi Huang (Cina) 56:45 +0:03
3 Mathilde Gautier (Francia) 56:47 +0:05
4 Mariana Vargem (Portogallo) 56:53 +0:11
5 Nina Eim (Germania) 56:57 +0:15
6 Paola Sacchi (Italia) 56:57 +0:15
7 Bethany Cook (Gran Bretagna) 57:00 +0:18
8 Lea Coninx (Francia) 57:04 +0:22
9 Verena Steinhauser (Italia) 57:05 +0:23
10 Asia Mercatelli (Italia) 57:15 +0:33
11 Beatrice Mallozzi (Italia) 57:23 +0:41