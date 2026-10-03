Triathlon, Diana Isakova vince nella World Cup di Roma. Tre italiane in top ten

Al Laghetto dell’EUR si è disputata la gara élite femminile della tappa di Roma della World Triathlon Cup 2026, andata in scena su distanza sprint (750 metri a nuoto, 20 km di ciclismo e 5 km di corsa): successo dell’atleta individuale neutrale Diana Isakova, ma l’Italia piazza tre atlete in top ten, con Bianca Seregni quinta, Paola Sacchi nona e Verena Steinhauser decima.

Duello rusticano per il successo finale tra le due battistrada, che staccano il resto del gruppo nella frazione di corsa: la volata premia l’atleta individuale neutrale Diana Isakova, prima in 59’12”, la quale brucia al traguardo la svedese Tilda Månsson, seconda a 1″. Sale sul gradino più basso del podio la statunitense Taylor Spivey, terza a 16″, che stacca nel finale la tedesca Nina Eim, quarta a 21″.

Quinta posizione per la migliore delle italiane, Bianca Seregni, che paga un distacco di 26″. Sesta piazza per la spagnola Marta Pintanel Raymundo, staccata di 29″, mentre il settimo posto è della britannica Tilly Anema, a 31″, mentre è più staccata la tedesca Laura Lindemann, ottava a 41″. Completano la top ten, infine, due azzurre: nona Paola Sacchi a 42″, proprio davanti a Verena Steinhauser, decima a 43″.

Più indietro le altre italiane in gara: si classifica 25ma Beatrice Mallozzi, staccata di 1’36”, mentre Carlotta Missaglia termina 32ma a 2’07”. Angelica Prestia chiude 39ma a 2’48”, infine Asia Mercatelli giunge al traguardo in 52ma posizione a 4’54”.