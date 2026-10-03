Triathlon, Alex Yee trionfa a Roma. Nicola Azzano ai piedi del podio in World Cup

Il Laghetto dell’EUR è la location del dominio del campione olimpico, il britannico Alex Yee, nella gara élitemaschile della tappa di Roma della World Triathlon Cup 2026: nella prova disputata su distanza sprint (750 metri a nuoto, 20 km di ciclismo e 5 km di corsa) in casa Italia si ferma ai piedi del podio Nicola Azzano, quarto, mentre Euan De Nigro si attesta in 16ma posizione, infine è costretto al ritiro Miguel Espuna Larramona.

Netta affermazione del britannico Alex Yee, di un’altra categoria nella frazione di corsa, che si impone a mani basse con il crono di 53’47”. Alle sue spalle, invece, infuria la lotta per gli altri due gradini del podio, decisa al fotofinish tra i due transalpini Martin Hubner, secondo, e Tristan Douche, terzo, entrambi con un distacco di 25″. Quarta posizione per l’azzurro Nicola Azzano, che brucia in volata il magiaro Zalan Hobor, quinto: per entrambi il ritardo dalla vetta è di 27″, a soli 2″ dal podio.

Sesta piazza per lo spagnolo Roberto Sanchez Mantecon, con un gap di 32″, mentre per il settimo posto la spunta l’austriaco Lukas Pertl, che beffa il tedesco Lasse Lührs, ottavo: per tutti e due sono 33 i secondi di ritardo dalla testa. Nona posizione per l’altro iberico Vicente Hernandez, a 36″, infine completa la top ten il transalpino Louis Vitiello, staccato di 42″. Più attardato l’altro italiano Euan De Nigro, che chiude 16° a 1’04”, infine si ritira nella frazione di ciclismo l’azzurro Miguel Espuna Larramona.