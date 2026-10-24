Triathlon
Triathlon, Alberto Gonzalez Garcia si impone in Corea del Sud. Top ten per Euan De Nigro
Si completa la tappa di Tongyeong, in Corea del Sud, della World Triathlon Cup 2026: nella gara individuale della categoria élite maschile, andata in scena su distanza sprint (750 metri a nuoto, 20 km di ciclismo e 5 km di corsa), centra la top ten l’azzurro Euan De Nigro, nono.
Ad imporsi, sul traguardo sudcoreano, è lo spagnolo Alberto Gonzalez Garcia, che arriva in solitaria con il crono di 50:03, precedendo lo svizzero Max Studer, il quale chiude alla piazza d’onore in 50:10, a 0:07, mentre il terzo posto è dello statunitense Keller Norland, che sale sul gradino più basso del podio in 50:17, a 0:14.
Resta ai piedi del podio, invece, l’altro spagnolo David Castro Fajardo, quarto in 50:26, a 0:23, mentre si classifica quinto il cinese Xirui Zhang in 50:31, a 0:28, appena davanti allo statunitense Seth Rider, sesto, ed al transalpino Tristan Douche, settimo, entrambi accreditati del crono di 50:32, a 0:29.
Ottava posizione per il francese Nathan Grayel in 50:34, a 0:31, che batte in volata il migliore degli italiani, Euan De Nigro, nono con il crono di 50:35, a 0:32, davanti allo spagnolo Roberto Sanchez Mantecon, decimo in 50:36, a 0:33. Finisce 37° Nicola Azzano in 51:28, a 1:25, mentre si ritira nella corsa Miguel Espuna Larramona.
ORDINE D’ARRIVO
1 Alberto Gonzalez Garcia (Spagna) 50:03
2 Max Studer (Svizzera) 50:10 +0:07
3 Keller Norland (Stati Uniti) 50:17 +0:14
4 David Castro Fajardo (Spagna) 50:26 +0:23
5 Xirui Zhang (Cina) 50:31 +0:28
6 Seth Rider (Stati Uniti) 50:32 +0:29
7 Tristan Douche (Francia) 50:32 +0:29
8 Nathan Grayel (Francia) 50:34 +0:31
9 Euan De Nigro (Italia) 50:35 +0:32
10 Roberto Sanchez Mantecon (Spagna) 50:36 +0:33
37 Nicola Azzano 51:28 +1:25
DNF Miguel Espuna Larramona ritiro