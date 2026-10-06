Tre Valli Varesine femminile 2026 oggi: orari, tv, percorso, favorite. Corsa senza padrone verso Varese

Dopo Mondiali e nel mezzo degli Europei, sono le strade italiane ad essere protagonista del grande autunno. Oggi, martedì 6 ottobre, va in scena infatti l’appuntamento con la Tre Valli Varesine Women 2026, corsa lombarda giunta alla sua edizione numero sei. Sul classico percorso da Busto Arsizio a Varese andrà in scena la breve intensa classica italiano, l’anno scorso conquistata da Elisa Longo Borghini.

La campionessa italiana, impegnata in questi giorni nella cronometro europea, non potrà difendere il trofeo ma il parterre sarà comunque di alto livello. Saranno infatti diciannove le formazioni al via, otto di queste World Tour. Anche per questa edizione le Tre Valli Varesine confermano lo stesso percorso ostico con il circuito di sedici chilometri che verrà percorso ben sei volte prima dell’arrivo in via Sacco.

PROGRAMMA

Martedì 6 ottobre

Tre Valli Varesine 2026 Busto Arsizio-Varese (133.9 km)

Orario di partenza: 09.15

Orario di arrivo stimato: 13.20

PERCORSO

Percorso che ricalca quello maschile con qualche differenza. Si parte da Busto Arsizio con i primi 40 chilometri senza particolari difficoltà. Da qui si entrerà nel circuito di Varese (circa 16 chilometri) da ripetere per sei volte. Punto centrale sarà la scalata del Montello e lo strappo dei Ronchi, come sempre decisivi ai fini della corsa.

FAVORITE

Elisa Longo Borghini lascia decisamente scoperta il ruolo di favorita numero uno. Ma la UAE Team l’IMAD vuole comunque essere protagonista con Silvia Persico ed Eleonora Gasparrini punte tricolori. Attenzione alla competizione interna con il team emiratino che schiera anche Mavi Garcia, bronzo mondiale nel 2025. Partono come possibili outsider la cubana Arlenis Sierra, vincitrice della prima edizione, e l’americana KAte Courtney.

DOVE VEDERE IN TV E STREAMING LE TRE VALLI VARESINE WOMEN 2026

Diretta tv: in chiaro su Rai Sport HD dalle 11.30

Diretta streaming: Rai Play

Diretta Live testuale: non prevista