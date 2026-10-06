Eleonora Camilla Gasparrini vince la Tre Valli Varesine: sprint regale a Varese

Splendida affermazione di Eleonora Camilla Gasparrini nella Tre Valli Varesine. La piemontese della UAE Team L’IMAD si è imposta in volata sul traguardo di Varese con uno spunto finale davvero eccezionale. Si tratta dell’ottavo successo in carriera per Gasparrini, che finalmente si è sbloccata in questo 2026. Seconda piazza per la canadese Sarah Van Dam (Team Visma | Lease a Bike), mentre terzo posto per la svizzera Noemi Ruegg (EF Education-Oatly).

Dopo una serie di attacchi e vari tentativi di fuga, sono sette atlete che riescono a prendere un po’ di margine Karlijn Swinkels (UAE Team L’IMAD), Amber Kraak (FDJ United – SUEZ), Loes Adegeest(Lidl – Trek), Aude Biannic (Movistar), Maud Oudeman (Team Visma | Lease a Bike), Nikola Noskova (Cofidis Women Team), Maud Rijnbeek (VolkerWessels Cycling Team).

Anche l’armonia tra le attaccanti si rompe ad una ventina di chilometri dal traguardo, con l’allungo di Swinkels e Noskova che prendono una quindici di secondi sulle compagne di fuga. L’olandese e la ceca prendono sempre più coraggio ed arrivano ad avere venticinque secondi di vantaggio sul resto del gruppo a sette chilometri dalla fine.

Le due vengono riprese proprio all’ultimo chilometro e comincia così la volata. Il lavoro della UAE Team L’IMAD è perfetto con Silvia Persico che lancia Eleonora Camilla Gasparrini. La ventiquattrenne piemontese è implacabile e domina lo sprint, battendo Sarah Van Dam e Noemi Ruegg. Ottava anche un’altra componente della UAE come Giada Silo a conferma dell’eccellente lavoro di squadra delle tre azzurre.