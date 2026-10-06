Tre Valli Varesine 2026, trionfo in volata per Widar. Tre azzurri in Top 10

L’ultimo atto del Trittico Lombardo si conclude con l’affermazione di un giovane talento in rampa di lancio. Il belga Jarno Widar della Lotto Intermarché, grazie alla dirompente progressione finale trionfa nell’edizione numero 105 della Tre Valli Varesine, Busto Arsizio-Varese di 196,1 chilometri. L’Italia piazza tre uomini in Top 10.

Il giovane belga, al termine della fuga a tre con Jorgenson e Pidcock, è bravo a trovare la posizione giusta nel finale e a poche centinaia di metri dal traguardo parte a razzo e non lascia spazio ai rivali precedendo l’inglese e l’americano. Il buon risultato per i colori azzurri registra il settimo posto di Christian Scaroni della XDS Astana, l’ottavo di Ludovico Crescioli del Team Polti VisitMalta e il decimo di Simone Gualdi.

Nei chilometri iniziali partono all’attacco il canadese Noah Ramsey, Matteo Turconi e lo svizzero Fabian Weiss. I tre accumulano 30” su Tommaso Nencini e sull’ucraino Krylio Tsarenko che riescono a completare il ricongiungimento e ampliano a cinque unità il drappello dei fuggitivi. Il vantaggio sul gruppo arriva a 6’50”.

Nencini perde contatto e accumula distacco crescente nei confronti degli ex compagni di fuga. Il gruppo recupera gradualmente terreno e completa l’operazione ricongiungimento a meno di cinquanta dalla conclusione. Ai meno quarantacinque allunga il danese Mikkel Frølich Honoré della EF Education – EasyPost.

Si sganciano dal gruppo lo statunitense Quinn Simmons della Lidl-Trek e Davide Piganzoli del Team Visma | Lease a Bike. I due agganciano il danese e lo superano prima di essere ripresi. La corsa diventa incandescente e i tentativi si susseguono. L’accelerazione del favorito Tom Pidcock favorisce un terzetto completato dal belga Jarno Widar della Lotto Intermarché e dall’americano Matteo Jorgenson del Team Visma | Lease a Bike. I battistrada accumulano un vantaggio superiore ai 30’’ e arrivano a giocarsi la vittoria.