Tre Valli Varesine 2026 oggi: orari, tv, percorso, favoriti.

Continuano le classiche sul territorio italiano. Un altro storico appuntamento prima del Lombardia è quello della Tre Valli Varesine, corsa arrivata alla sua edizione numero 105. Una gara che promette spettacolo, con un pronostico decisamente incerto.

PERCORSO

Il percorso di quest’anno varia leggermente rispetto alle passate edizione ma la corsa conserva le sue difficoltà. Si parte da Busto Arsizio e si entra subito nel circuito cittadino di circa dodici chilometri. Da qui i corridori, dopo 41 chilometri, entreranno immediatamente nel circuito di Varese, tagliando per la prima volta la linea d’arrivo. Il classico strappo di Montello sarà al centro del circuito breve di 16 chilometri che verrà ripetuto per sei volte. Da qui la corsa entra nella fase decisiva con l’ultimo circuito da affrontare con i due giri ognuno di 31,4 chilometri. Si riaffronta Montello (2km al 5% di pendenza media) ed i due strappi di Cinque Piante (300 metri al 10% di pendenza media) prima di scalare per l’ultima volta i 900 metri di Barasso al 7,9% di pendenza media.Da qui si affronta una breve discesa e ci si proietta verso la Salita dei Ronchi (1.9 km al 5,3% di pendenza media) che porterà sul traguardo di Varese.

FAVORITI

Dopo aver trionfato al Giro dell’Emilia, Davide Piganzoli (Visma | Lease a Bike) ci riprova e va a caccia di un meraviglioso bis. Il principale favorito, però, sembra essere Tom Pidcock (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team), che questa non vuole essere battuto. Fari ovviamente puntati sulla UAE Team Emirates XRG dell’iridato Brandon McNulty, ma con lui saranno presenti anche Benoît Cosnefroy, Tim Wellens e Jhonatan Narvaez. Attenzione in casa Movistar con il vincitore della Vuelta, Enric Mas, ed anche tra le fila della Bahrain Victorious soprattutto con Lenny Martinez. Fari puntati su Christian Scaroni (Astana), reduce dal bronzo degli Europei, ma ci sono tanti altri nomi da Romain Gregoire a Michael Storer, passando anche per Alessandro Pinarello, Ben O’Connor o anche Thymen Arensman.

PROGRAMMA TRE VALLI VARESINE 2026

Martedì 6 Ottobre

Orario di partenza: 13.00

Orario di arrivo: 17.20 circa

DOVE VEDERE LA TRE VALLI VARESINE 2026 IN TV E STREAMING

Diretta tv: dalle 15.25 su Rai 2

Diretta streaming: dalle 15.25 su Rai Play, dalle 16.00 su Eurosport 2, Discovery Plus, HBO Max

Diretta testuale: dalle 13.00 OA Sport