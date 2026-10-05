Tre Valli Varesine 2026: il percorso ai raggi X. Tre circuiti ostici prima del classico arrivo a Varese

Continua il grande autunno sulle strade italiane. Nella giornata di martedì 6 ottobre andrà infatti in scena un altro grande appuntamento di questa parte di calendario. Sarà infatti il turno delle Tre Valli Varesine 2026, corsa giunta quest’anno all’edizione numero 105 e che chiude il Trittico Lombardo. Sarà quindi come sempre spettacolo sulle strade della Lombardia, con un parterre di primo livello che si sfiderà prima dell’ultima Monumento.

Il percorso di quest’anno varia leggermente rispetto alle passate edizione ma la corsa conserva le sue difficoltà. Si parte da Busto Arsizio e si entra subito nel circuito cittadino di circa dodici chilometri. Da qui i corridori, dopo 41 chilometri, entreranno immediatamente nel circuito di Varese, tagliando per la prima volta la linea d’arrivo.

Il classico strappo di Montello sarà al centro del circuito breve di 16 chilometri che verrà ripetuto per sei volte. Da qui la corsa entra nella fase decisiva con l’ultimo circuito da affrontare con i due giri ognuno di 31,4 chilometri. Si riaffronta Montello (2km al 5% di pendenza media) ed i due strappi di Cinque Piante (300 metri al 10% di pendenza media) prima di scalare per l’ultima volta i 900 metri di Barasso al 7,9% di pendenza media.

Da qui si affronta una breve discesa e ci si proietta verso la Salita dei Ronchi (1.9 km al 5,3% di pendenza media) che porterà sul traguardo di Varese.