Trampolino elastico, Yarshova e Wang vincono in Coppa del Mondo a Riccione. Patisso Colonna e Lavino vicini al podio

A Riccione è andata in scena una tappa della Coppa del Mondo di trampolino elastico, appuntamento di avvicinamento ai Mondiali che si disputeranno a inizio novembre. Grande spettacolo in terra romagnola con le prove individuali, le uniche previste anche alle Olimpiadi: tra gli uomini ha vinto il cinese Wang Zisai (66.020), davanti al connazionale Yan Langyu (64.870) e al portoghese Gabriel Albuqueruqe (64.140), mentre tra le donne si è imposta la bielorussa Katsiaryna Yarshova (57.100), a precedere la connazionale Iana Lebedeva (57.020) e la cinese Zhang Yu (56.320).

Samuele Patisso Colonna e Marco Lavino sono riusciti a qualfifarsi alla finale del sincro maschile, chiudendo con un positivo quarto posto (52.140), ad appena 33 centesimi dalla medaglia di bronzo, finita al collo degli azeri Magsud Mahsudov e Huseyn Abbasov (52.470), mentre i russi Dimitrii Nartov e Kirill Panteleev hanno dettato legge con 53.700, precedendo gli statunitensi Ruben Padilla e Aliaksei Shostak (53.040).

Le cinesi Zhang Xinxin e Zhang Yu hanno prevalso nel sincro femminile con il punteggio di 49.690, riuscendo a precedere le canadesi Sarh Milette e Sophiane Methot (48.960) e le brasiliane Alice Gomes e Camilla Gomes (46.590). Letizia Radaelli e Samuele Patisso Colonna hanno commesso un errore nelle battute iniziali della finale di sincro misto e non hanno portato a casa nessun punteggio, mentre Anzhela Bladtceva e Danila Kasimov hanno fatto festa (51.260) precedendo i canadesi Sarah Milette ed Etienne Cloutier (50.240) e i cechi Michaela Jurickova e Lukas Kublik (49.980).