Trampolino elastico, Italia sul podio in Coppa del Mondo con Patisso Colonna e Radaelli

L’Italia si è ben distinta a Cottbus (Germania), dove è andata in scena l’ultima tappa della Coppa del Mondo di trampolino elastico, disciplina prevista anche alle Olimpiadi con le gare individuali. In avvicinamento ai Mondiali, che andranno in scena a inizio novembre in quel di Nanjing, gli azzurri si sono resi protagonisti di ben quattro finali alla Lausitz Arena.

Samuele Patisso Colonna e Letizia Radaelli sono saliti sul secondo gradino del podio nel sincro misto con il punteggio di 49.41, alle spalle dei fratelli azeri Magsud Mahsudov e Seljan Mahsudova (51.510) e davanti agli olandesi Jordy Mol e Thalissa Wijkstra (40.090). Marco Lavino e Patisso Colonna hanno commesso un errore in avvio dell’esercizio nel sincro maschile, terminando al settimo posto con 33.980.

Letizia Radaelli si è qualificata a un atto conclusivo del massimo circuito internazionale per la prima volta in carriera e ha chiuso al quinto posto la gara individuale con il punteggio di 52.21, nella gara vinta dall’azera Seljan Mahsudova (55.540) davanti alla cinese Hu Keying (55.390) e alla turca Livanur Yalcin (54.820).

Ottima settima piazza per Patisso Colonna nell’individuale con il riscontro 57.51 (dopo il valido riscontro di 60.47 in semifinale), nella gara vinta dal giapponese Matsumoto Yusei (63.320) davanti al britannico Zak Perzamanos (63.620) e al connazionale Kishi Daiki (62.140).