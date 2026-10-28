Trampolino elastico, i convocati dell’Italia per i Mondiali: tre azzurri cercano spazio in Cina

L’Italia cercherà di ritagliarsi lo spazio che merita ai Mondiali 2026 di trampolino elastico, che si disputeranno a Nanjing (Cina) dal 4 all’8 novembre. Ricordiamo che si tratta di una disciplina presente alle Olimpiadi, esclusivamente con le due gare individuali e non con le prove di doppio (di genere e misto) previste, invece, durante la rassegna iridata.

Il DT Giuseppe Cocciaro, reduce dai Mondiali di ginnastica artistica alla guida dei Moschettieri, ha selezionato tre azzurri per la trasferta in terra asiatica: Marco Lavino, Samuele Patisso Colonna e Letizia Radaelli, che nelle ultime settimane hanno avuto modo di essere protagonisti in Coppa del Mondo, salendo anche sul podio (ma il contesto iridato sarà di ben altro spessore tecnico).

A Cottbus, infatti, Patisso Colonna e Radaelli si meritarono il secondo posto nel sincro misto e l’Italia raggiunse ben quattro finali. Dopo l’evento senior, ci sarà spazio anche per i Mondiali juniores e la World Age Group Competitions: dal 12 al 15 novembre saranno all’opera Leonardo Van Tien Cagnasso, Maddalena Durione, Filippo Ciccotti, Viola Giusti, Sofia Radaelli, Giulia Gaudenzi e Federico Tonelli.

CONVOCATI ITALIA MONDIALI TRAMPOLINO ELASTICO 2026

Marco Lavino, Samuele Patisso Colonna, Letizia Radaelli.