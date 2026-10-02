Tour de Langkawi 2026: Matteo Malucelli beffato in volata da Riley Pickrell nella sesta tappa

Riley Pickrell (Modern Adventure Pro Cycling) trova finalmente il successo al Tour de Langkawi. Dopo aver sfiorato la vittoria in due occasioni, il canadese è riuscito a completare l’opera nella sesta tappa, imponendosi allo sprint a Rembau. Una giornata speciale per il 22enne, che ha così centrato la prima vittoria della carriera tra i professionisti, superando proprio l’avversario che lo aveva preceduto nelle precedenti volate, Matteo Malucelli (XDS Astana Team).

Due corridori sono andati all’attacco nella prima fase di gara, Josh Burnett (Burgos Burpellet BH) e Mathias Bregnhøj (Terengganu Cycling Team). Il gruppo però non ha lasciato spazio e successivamente si è formata una nuova azione con Alan Jousseaume (TotalEnergies), Adne van Engelen (Terengganu TSG), Julen Arriolabengoa (Caja Rural-Seguros RGA), Kieran Haug (Modern Adventure Pro Cycling), Juan Guillermo Martinez (Team Picnic PostNL), Mikel Retegi (Equipo Kern Pharma) e Petr Rikunov (Wheeltop Rotor Chengdu Team).

XDS Astana sempre attenta a chiudere e volata scontata. Malucelli ha cercato il tris ma questa volta il canadese è riuscito a spuntarla. Terzo posto per Seppe Van Den Boer (Tudor Pro Cycling Team). Per quanto riguarda la classifica generale, Lennart Jasch (Tudor Pro Cycling Team) conserva la leadership. Domani il Tour de Langkawi propone la settima e penultima tappa, Melaka-Batu Pahat di 158,9 chilometri, sulla carta più favorevole ai velocisti.