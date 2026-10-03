Tour de Langkawi 2026, Gimeno sfrutta la fuga e vince la settima tappa. Jasch resta sempre leader

Prima vittoria in carriera tra i professionisti per lo spagnolo Nil Gimeno. Il ventiduenne dell’Equipo Kern Pharma ha trionfato nella settima e penultima tappa del Tour de Langkawi, sfruttando al meglio la fuga di giornata e battendo poi gli altri attaccanti in volata, superando allo sprint il connazionale Mario Aparicio (Burgos Burpellet BH) ed il russo Andrei Stepanov (Wheeltop Rotor Chengdu Team).

Oltre a loro tre a caratterizzare la fuga di giornata sono stati anche l’olandese Adne Van Engelen (Terengganu Cycling Team) ed il colombiano Martin Santiago Herreno (Bardiani CSF 7 Saber). Quest’ultimo, però, non è riuscito a rimanere con i suoi compagni di fuga ed è stato riassorbito da un gruppo che si è mosso davvero troppo tardi.

I quattro fuggitivi sono riusciti a conservare sempre un buon vantaggio e dietro non c’è stata unione tra le varie squadre per andare a riprendere la fuga. Alla fine i quattro si sono giocati la vittoria in volata con il successo di Nil Gimeno davanti ad ad Aparicio, Stepanov e Van Engelen. Il resto del gruppo è arrivato a 33 secondi dal quartetto di testa, con Matteo Malucelli (XDS Astana Team) sesto e Filippo Cettolin (Bardiani CSF 7 Saber) ottavo.

In vista dell’ultima tappa di domani, la classifica generale non cambia ed al comando c’è sempre il tedesco Lennart Jasch (Tudor Pro Cycling Team), che precede i due corridori della Caja Rural – Seguros RGA, Abel Balderstone e Jan Castellon, che hanno un ritardo rispettivamente di 26 e 42 secondi.