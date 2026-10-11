Toto Wolff gongola: “Ad Antonelli do un consiglio… Abbiamo visto di cosa è capace la macchina”

Toto Wolff analizza quanto fatto dal team Mercedes al termine del Gran Premio di Singapore, diciassettesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2026. Sotto le luci dei riflettori del tracciato di Marina Bay la scuderia di Brackley non ha centrato la vittoria, ma ha colto un podio di capitale importanza con Andrea Kimi Antonelli che ha mosso un passo notevole verso il suo primo titolo iridato. George Russell, invece, che scattava dal fondo dello schieramento, ha potuto risalire fino alla nona posizione.

La vittoria nella gara odierna è andata a Max Verstappen che ha preceduto Charles Leclerc e proprio Kimi Antonelli sul podio mentre, come detto, George Russell si è dovuto accontentare della nona posizione in scia a Liam Lawson e Nico Hulkenberg. Un risultato non propriamente scintillante per l’inglese che ormai ha ufficialmente abbandonato ogni speranza di vincere il titolo.

Al termine della gara di Singapore, il team principal di origine austriaca ha analizzato quanto fatto in pista dai suoi piloti. Inizia, ovviamente, da Kimi Antonelli: “Un risultato importante e per nulla scontato. Ha saputo sfruttare nel migliore dei modi le occasioni come è successo con Norris e Hamilton. I track limits? Ha rischiato, ma è il suo bello. Anzi, il quarto è stato per un problema ai freni, per cui non ha ricevuto una sanzione. Spinge sempre al massimo e non risparmia nemmeno un millimetro. Un consiglio? Magari qualche volta rischiare di meno per allentare un po’ la tensione”.

Passiamo a George Russell: “Non è stato fortunato. Partire dal fondo del gruppo in un circuito simile significa zero sogni di gloria. Non solo, non ha avuto nemmeno la mano di una Safety Car per ribaltare la situazione”.

Ultima battuta sulla Mercedes in generale: “Sì, è stata una gara difficile e con tutto il problema dell’aggiornamento, penso che finalmente abbiamo visto di cosa è capace la macchina. Ovviamente, quando sei quarto in pista, è abbastanza difficile recuperare qui a Singapore. Ma sono contento di quello che ha fatto oggi. Sono contento del risultato”.