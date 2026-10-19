Toto Wolff frena gli entusiasmi: “Titolo per Antonelli ad Austin? E’ improbabile”

Kimi Antonelli può già intravedere il titolo mondiale di F1, ma Toto Wolff invita alla prudenza. Il Gran Premio degli Stati Uniti rappresenta la prima occasione per il pilota Mercedes di conquistare matematicamente l’iride, anche se il Team Principal non considera probabile un epilogo ad Austin.

“Non ho ancora considerato la situazione da questa prospettiva“, ha dichiarato Wolff a PlanetF1.com e agli altri media accreditati. “Al momento sto pensando a quanti punti siano effettivamente e quando potrebbe vincerlo“.

L’italiano guida la classifica con 102 punti di vantaggio su George Russell, mentre Lewis Hamilton insegue il britannico a nove lunghezze, con 229 punti. Una vittoria ad Austin porterebbe Antonelli a quota 365, ma per chiudere matematicamente i giochi avrebbe bisogno di una combinazione favorevole di risultati.

“Ricordo che queste sono le corse automobilistiche e accadono spesso cose imprevedibili“, ha aggiunto Wolff. “Matematicamente, anche se non ho ancora analizzato i punti, probabilmente servirebbe che gli altri due, George e Lewis, si ritirassero e che lui [Antonelli, ndr.] vincesse“.

Il manager austriaco ha quindi ribadito la priorità della Mercedes: “Non è uno scenario probabile, ma l’obiettivo deve essere quello di fare punti, non di perderne troppi dagli altri“. Sul momento in cui Antonelli potrebbe conquistare il titolo, Wolff ha concluso: “Che sia in Messico o in Brasile, o più avanti nel tempo, lo vedremo“.

Il numero di gare ancora da disputare potrebbe cambiare in caso di modifiche al calendario. I Gran Premi del Qatar e di Abu Dhabi sono attualmente confermati, ma un eventuale peggioramento della situazione in Medio Oriente potrebbe portare a valutare un’alternativa a Imola. “Che si tengano o meno le gare in Qatar e ad Abu Dhabi, al momento tutti lo dicono, quindi bisogna andare nella direzione di considerare che mancano sei gare, non quattro“, ha precisato Wolff.

Kimi è in corsa per diventare il più giovane campione del mondo della storia della F1, superando il record di Sebastian Vettel. Per mantenere il pilota concentrato, Wolff punta sulla normale preparazione dei weekend di gara, senza modificare l’approccio in questa fase della stagione. “Quando arrivi alla gara successiva, ti dedichi alla preparazione pre-gara“, ha spiegato. “Si mette a terra la macchina il venerdì, la si sviluppa sessione dopo sessione e la si ottimizza, e alla fine si spera che le qualifiche vadano bene, e poi ci si concentra sul giorno della gara, senza pensare troppo al campionato“.