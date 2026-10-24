Toto Wolff attonito su Antonelli: “Un giro che in pochi possono fare. Pensavo ad un terzo posto, non ho parole

Un ventenne lascia senza parole il proprio Team Manager. Succede anche questo se sei un grande talento alla guida di una grande macchina. Toto Wolff ha espresso tutta la sua sorpresa nel commentare la straordinaria pole position conquistata da Kimi Antonelli in occasione del GP degli Stati Uniti, atto numero diciotto del Mondiale 2026 di Formula 1 in fase di svolgimento presso il circuito del COTA in quel di Austin.

Il pilota bolognese ha infatti firmato un giro magico in Q3, fermando il cronometro a 1:34.035, precedendo le Red Bull di Max Verstappen e Isack Hadjar. Più lontano invece George Russell, solo sesto a quattro decimi dal compagno di squadra. Intercettato dai microfoni di Sky Sport F1, l’austriaco ha commentato quanto successo, lodando le gesta del bolognese:

“Non capisco. Abbiamo un ospite ai box che mi ha chiesto un pronostico: io pensavo che arrivasse terzo, quarto o quinto. Invece devo dire di essere totalmente incompetente per non sapere quanto la macchina sia veloce – ha detto Wolff – Kimi ha fatto un giro magico, qualcosa che non tanti possono fare, mi mancano le parole”.

Wolff ha poi continuato: “Paragone a Senna? Lui ha vinto tre titoli e non so quante gare. Kimi ha talento, deve crescere. Per i paragoni ci pensiamo dopo. Corsa alla vittoria del Mondiale? Domani sarà difficile, la macchina non mi sembra al livello delle altre, se vince domani, in Brasile o Messico per noi è uguale. Dobbiamo capire come mai è andato così tanto veloce con gli aggiornamenti”

In ultimo l’austriaco ha aggiunto: “Per me la macchina può fare grandi cose con il pilota, la vettura ha delle cose buone, ma la finestre è piccola per andare veloce, lo abbiamo visto con George che non mette la vettura in finestra ed è quattro decimi più lento. E’ una macchina sensibile, invece deve essere tranquilla”.