Tomoyuki Matsushita, nuovo fenomeno per il Giappone: record del mondo nei 400 misti in vasca corta!

Tomoyuki Matsushita riscrive la storia dei 400 misti. Il giapponese ha stabilito il nuovo record del mondo in vasca corta con 3’54”33, migliorando di 48 centesimi il precedente primato di Daiya Seto, che nel dicembre 2019 aveva nuotato in 3’54”81 a Las Vegas, durante l’International Swimming League. Una prestazione che conferma la crescita del ventunenne nipponico, già protagonista a settembre del nuovo record asiatico in vasca lunga.

Ai Campionati giapponesi in vasca corta, Matsushita ha costruito il primato attraverso una gara equilibrata, trovando soprattutto nel finale le risorse per fare la differenza. I passaggi raccontano una progressione efficace: 53”62 nei primi 100 metri a delfino, 59”84 a dorso per un intermedio di 1’53”46, quindi 1’05”21 a rana, con il transito ai 300 metri in 2’58”67. L’ultimo cento a stile libero, chiuso in 55”66, ha completato l’opera.

Il confronto con Seto evidenzia la qualità della prestazione. Il precedente primatista aveva costruito una parte importante del proprio tempo sulla frazione a rana, mentre Matsushita ha trovato nello stile libero la spinta decisiva per scendere sotto il limite mondiale. I 48 centesimi di miglioramento sono il risultato di una distribuzione delle energie che gli ha consentito di arrivare all’ultima frazione con la velocità necessaria per chiudere in 3’54”33.

Il nuovo record in vasca corta arriva a poche settimane da un’altra prestazione significativa. A Osaka, Matsushita aveva nuotato i 400 misti in vasca lunga in 4’05”83, cancellando il primato asiatico di 4’06”05 stabilito da Kosuke Hagino il 6 agosto 2016, quando conquistò l’oro olimpico a Rio de Janeiro. Un miglioramento di 22 centesimi su un riferimento che resisteva da dieci anni, ulteriore conferma del salto di qualità compiuto dal giovane giapponese.

Due risultati ottenuti in contesti differenti, che testimoniano però la sua capacità di esprimersi ai massimi livelli sia in vasca lunga sia in vasca corta. Ora l’attenzione si sposta sui Mondiali di Pechino, in programma dal 1° al 6 dicembre. Matsushita ci arriverà da primatista mondiale, con un riferimento cronometrico che lo colloca al centro della scena internazionale. Il fenomeno francese Leon Marchand dovrà rispondere.