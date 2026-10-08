Tiro a volo, tripudio azzurro nel trap junior agli Europei! Doppietta Archetti-Sforzi ed argento nella prova a squadre

Tripudio tricolore a Malakasa. Le azzurrine hanno infatti collezionato una prodigiosa doppietta in occasione della finale del trap junior femminile valida per i Campionati Europei 2026 di tiro a volo, rassegna in fase di svolgimento in questi giorni sulla pedana della località ellenica. Valentina Archetti e Greta Sforzi si sono messe infatti in proprio dominando in un lungo e in largo una finale a senso unico.

La medaglia d’oro è andata ad Archetti, bravissima a prendere il largo fin dalle primissime battute della prova mancando solo due colpi e chiudendo i giochi con il totale di 28/30, eguagliando in questo modo sia il record europeo che quello mondiale di categoria. A due piattelli di distanza si è posizionata invece Sforzi, fallosa nella parte centrale ma brava a riprendersi mettendo a referto 26/30.

Sul gradino più basso del podio si è invece posizionata la magiare Anna Niytrai (20/25), seguita dalla transalpina Olga Niellen-Dezecache, quarta con 15/20. In top 15 invece il resto delle nostre portacolori, con Martina Montanini quattordicesima a quota 110/125 e Maria Iovinella quindicesima con lo stesso totale della compagna di squadra.

Le azzurre hanno poi ottenuto una preziosa medaglia d’argento nella prova a squadre. Il trio Archetti, Montani e Iovinella hanno fermato la loro prova complessiva a quota 336 bersagli colpiti, cedendo il passo solo ad una particolarmente precisa Francia, oro con il totale di 342. Vicina all’Italia anche la compagine neutrale, piazzatasi sul gradino più basso con 335.