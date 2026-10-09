Tiro a volo, tre azzurre in finale agli Europei nel trap!

L’Italia si presenta alla finale del trap femminile degli Europei 2026 di tiro a volo con tre rappresentanti, al termine di qualificazioni combattute e decise anche dagli spareggi. A Malakasa, in Grecia, Jessica Rossi firma la miglior prestazione assoluta con 121 piattelli colpiti su 125, mentre Silvana Stanco ed Erica Sessa conquistano il pass per l’ultimo atto dopo due shoot-off.

Rossi domina la fase di qualificazione e chiude al comando della classifica, confermando solidità e precisione nel corso delle cinque serie. L’azzurra parte con tre tornate perfette, centrando tutti i 75 piattelli disponibili, prima di concedere qualche errore nella quarta e nella quinta serie. Il totale di 121 centri le permette comunque di conservare la prima posizione e di presentarsi alla finale con il miglior punteggio delle qualificazioni.

Alle sue spalle si piazza Stanco, che termina a quota 120 insieme alla russa Daria Semianova. Decisivo lo spareggio per l’assegnazione della seconda posizione: alle 13.31 l’azzurra si impone nello shoot-off, assicurandosi il secondo posto. Dopo una terza serie difficile, chiusa con 20 centri, Stanco aveva reagito con due tornate impeccabili da 25 su 25, mostrando lucidità e capacità di recupero nel momento decisivo della qualificazione.

Completa il tris italiano Sessa, che chiude le cinque serie con 118 piattelli colpiti. A pari punteggio con altre concorrenti, l’azzurra deve affidarsi allo shoot-off per conquistare uno degli ultimi posti disponibili. La tiratrice italiana supera lo spareggio e si qualifica per la finale con il settimo posto, come confermato dall’aggiornamento delle 13.28.

Il bilancio della qualificazione è dunque molto positivo per la squadra italiana: Rossi partirà dalla vetta della graduatoria, Stanco dalla seconda posizione e Sessa dalla settima. Tre azzurre saranno nell’atto conclusivo, con l’obiettivo di trasformare un’eccellente prova collettiva in un risultato di prestigio nella corsa alle medaglie continentali.