Tiro a volo, Silvana Stanco d’argento e Jessica Rossi di bronzo nel trap agli Europei. Oro Galvez

La finale del trap individuale senior femminile degli Europei 2026 di tiro a volo porta in dote due medaglie all’Italia, che conquista l’argento con Silvana Maria Stanco ed il bronzo grazie a Jessica Rossi. La terza azzurra qualificata all’ultimo atto, Erica Sessa, si classifica quinta. Oro alla spagnola Fatima Galvez.

Dopo il primo terzo di gara (10 piattelli) escono di scena la slovena Jasmina Macek e la finlandese Sara Silja Patricia Nummela, entrambe a quota 7, ma con la slovena settima per il miglior piazzamento ottenuto nelle qualificazioni rispetto alla finlandese, ottava.

A metà gara (15 piattelli) vengono eliminate l’azzurra Erica Sessa, quinta a quota 13, e l’atleta individuale neutrale Daria Semianova, sesta a quota 12. Le eliminazioni successive per le prime quattro posizioni si susseguono individualmente ogni 5 piattelli.

Dopo due terzi di gara (20 piattelli) si ferma ai piedi del podio la turca Rumeysa Pelin Kaya, esclusa in quarta posizione con 17, mentre dopo 25 colpi si decide la medaglia di bronzo, che va al collo dell’azzurra Jessica Rossi, la quale si ferma a quota 20.

Il duello conclusivo (30 piattelli), però, premia la spagnola Fatima Galvez, che è infallibile negli ultimi 5 piattelli e chiude a quota 26, scavalcando l’azzurra Silvana Maria Stanco, la quale invece sbaglia 3 degli ultimi 5 colpi e deve accontentarsi dell’argento con 24, con l’oro che va all’iberica.