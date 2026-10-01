Tiro a volo, Sara Bongini e Diana Bacosi in finale nello skeet agli Europei! Italia d’oro a squadre!

Terminano a Malakasa, in Grecia, le qualificazioni dello skeet senior femminile degli Europei 2026 di tiro a volo: al termine dei 125 piattelli regolamentari e dello shoot off, approdano alla finale individuale Sara Bongini e Diana Bacosi, inoltre l’Italia è medaglia d’oro nella classifica a squadre.

Chiude al comando delle qualificazioni in solitaria con 122/125, la svedese Victoria Larsson, che precede due tiratrici a quota 121: allo shoot off è seconda la britannica Amber Jo Rutter, mentre si classifica terza la francese Noemie Battault.

Solitaria in quarta posizione con 120 termina la ceca Anna Sindelarova, mentre la quinta piazza, con 119, va alla francese Lucie Anastassiou, ma passa anche in finale anche l’azzurra Sara Bongini, che si classifica sesta a quota 118.

Serve lo spareggio per assegnare gli ultimi due pass per la finale, dato che quattro tiratrici finiscono a quota 117: allo shoot off è settima la tedesca Nadine Messerschmidt, mentre si classifica ottava l’azzurra Diana Bacosi. Vengono eliminate, invece, l’altra italiana in gara, Martina Bartolomei, nona, e la ceca Barbora Sumova, decima.

Nella classifica a squadre l’Italia conquista la medaglia d’oro, chiudendo prima con 352/375, beffando per un solo piattello la Gran Bretagna, alla piazza d’onore con 351. Sale sul gradino più basso del podio la Cechia, di bronzo a quota 343, mentre termina quarta la Germania a quota 340.