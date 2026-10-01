Tiro a volo: Rossetti e Cassandro fuori dal podio agli Europei, ma c’è l’oro nella prova a squadre

Va in archivio una finale stranissima per Gabriele Rossetti e Tammaro Cassandro, piazzatasi rispettivamente al sesto e all’ottavo posto in occasione della prova riservata allo skeet maschile valida per i Campionati Europei 2026 di tiro a volo, competizione in fase di svolgimento in questi giorni presso il poligono di Malakasa, in Grecia. Un ultimo atto viziato da una penalizzazione inflitta dalla giuria ad entrambi i nostri tiratori, colpevoli secondo chi di dovere di essersi presentati troppo tardi in pedana e costretti a partire con due pesanti errori decisi d’ufficio.

Il primo ad alzare bandiera bianca è stato Cassandro, il quale ha chiuso le qualifiche con il contingente di 122/125, totale con cui ha disputato e superato brillantemente gli spareggi. Una prestazione comunque positiva per l’atleta italiano, il quale ha però fallito l’ultimo tiro, chiudendo con 9/12. Diverso il cammino di Rossetti (anche lui passato in Finale grazie agli shoot-off dopo aver guadagnato 122/125) apparso molto regolare per due serie consecutive, salvo poi commettere almeno un errore in ogni tranche, accontentandosi di 18/24. Niente da fare invece per Erik Pittini, undicesimo in una fase di qualifica in cui ha mancato due bersagli nella quarta serie, frenando la sua corsa a 121/125 nonostante un ultimo filone senza sbavature.

La gara è stata vinta dal finlandese Eetu Kallioninen, ritrovatisi appaiato all’ucraino Mikola Milchecv a quota 31/35. Il nordico è riuscito a spuntarla agli shoot-off, approfittando del colpo a vuoto sparato dall’avversario al terzo tiro. Da menzionare inoltre la medaglia di bronzo dello svedese Henrik Jansson che ha raccolto 26/32 precedendo il neutrale German Telenin, quarto con 23/28, ed il georgiano Yaroslav Starsev, quinto con 19/24. Settimo infine il danese Jesper Hansen con 9/12.

Gli azzurri, a prescindere dall’esito della gara individuale, possono comunque festeggiare la medaglia d’oro nella gara a squadre. Il trittico formato da Gabriele Rossetti, Tammaro Cassandro ed Erik Pittini ha infatti rotto 365 piattelli in totale, regolando di ben cinque colpi la Finlandia di Kallionen/Takanen/Vallionemi, seconda con 360, un tiro in più rispetto alla Danimarca di Hansen/Petersen/Rasmussen, terza con 359.