Tiro a volo
Tiro a volo, nel trap misto junior due coppie italiane in top ten agli Europei
A Malakasa, in Grecia, non ci sono medaglie per le coppie azzurre impegnate nel trap a coppie miste junior degli Europei 2026 di tiro a volo: escono nelle qualificazioni entrambe le formazioni italiane, rispettivamente settima e nona, mentre il titolo continentale di categoria va alla Gran Bretagna.
Il duello finale, al termine dei 40 piattelli regolamentari, premia con la medaglia d’oro la Gran Bretagna di Isabelle Margaret Mackintosh e Thomas William Betts, che supera nettamente Spagna 1 di Irene Del Rey Ruiz ed Eduard Salichs, battuta con il punteggio di 32-27.
Medaglia di bronzo per Ungheria 1 di Anna Nyitrai e Bence Doeboerhegyi, eliminata in terza posizione dopo 30 piattelli a quota 19, infine resta ai piedi del podio Francia 1 di Jeanne Auriche e Thomas Agez, che esce di scena in quarta posizione dopo 20 piattelli a quota 13.
Escono di scena al termine dei 150 piattelli delle qualificazioni, invece, entrambe le coppie azzurre: settimo posto per Italia 1 di Valentina Archetti e Luca Gerri con 138 (67+71), nona piazza per Italia 2 di Maria Iovinella e Francesca Tanfoglio a quota 137 (67+70).