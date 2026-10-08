Tiro a volo, Materazzo sul podio nel trap junior maschile agli Europei, l’Italia trionfa nella gara a squadre

Arrivano altri piazzamenti sul podio da Malakasa, località della Grecia che sta ospitando questa settimana i Campionati Europei 2026 di tiro a volo. Nella specialità trap junior maschile infatti Alessandro Materazzo ha ottenuto la terza posizione nel trap maschile, proseguendo dunque gli ottimi risultati visti tra le donne.

Il nostro portacolori nella fattispecie ha fermato la sua corsa a 22/25, cedendo il passo al turco Egmen Acca, vincitore con 27/30 davanti al padrone di casa Georgis Kounadinis, secondo con 25/30. Quinto posto invece per Luca Gerri, il quale dopo un inizio promettente ha perso leggermente ritmo frenando la sua corsa a 12/15

Appena fuori dalla top 8 invece Andrea Diana, out dalla finale per via degli shoot-off con il contingente di 117/125. La squadra maschile ha tuttavia conquistato la medaglia d’oro nella gara a squadre: il trittico composto da Gerri, Diana e Tanfoglio hanno sparato complessivamente 355 piattelli, quattro in più della Turchia, seconda con 351, lo stesso contingente della Francia, piazzatasi al terzo posto.