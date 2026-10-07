Tiro a volo
Tiro a volo, Massimo Fabbrizi al comando dopo le prime due serie delle qualificazioni del trap agli Europei
Al termine delle prime due serie delle qualificazioni del trap individuale senior maschile degli Europei 2026 di tiro a volo, in corso di svolgimento a Malakasa, in Grecia, Massimo Fabbrizi è al comando senza errori, mentre sono più attardati Erminio Frasca e Mauro De Filippis. Italia in lotta per il podio nella classifica a squadre.
Dopo i primi 50 piattelli delle qualificazioni assieme a Massimo Fabbrizi, non hanno commesso errori altri sei tiratori: con l’azzurro sono in testa, infatti, il serbo Victor Baretta, il croato Josip Glasnovic, il britannico Aaron Heading, il teutonico Marius Josef Erik John, il ceco Pavel Vanek e lo slovacco Erik Varga.
Alle loro spalle condivide l’ottava posizione, l’ultima utile per l’ingresso in finale, un gruppo di 12 tiratori a quota 49. Più indietro gli altri due azzurri in gara: Erminio Frasca si trova nel nugolo di tiratori al 20° posto con 48, infine Mauro De Filippis fa parte del gruppo di atleti in 34ma posizione a quota 47.
Nella classifica a squadre comanda la Cechia, in testa con 147/150, seguita dalla Turchia, alla piazza d’onore a quota 146, mentre il terzo posto è condiviso da Italia, Croazia e Gran Bretagna, tutte a quota 145. Più staccate le Nazioni in sesta posizione, ovvero Polonia, Finlandia, Portogallo, Francia e Belgio, tutte con 142.