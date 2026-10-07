Tiro a volo, Luca Gerri solo in testa dopo 75 piattelli del trap agli Europei junior

Per la categoria junior si sono disputate quest’oggi tre serie delle qualificazioni del trap agli Europei 2026 di tiro a volo: a Malakasa, in Grecia, davanti a tutti si piazza, in solitaria, l’azzurrino Luca Gerri, mentre è terzo Andrea Diana. Più attardato Francesco Tanfoglio, ma l’Italia è comunque prima nella graduatoria a squadre.

Dopo 75 piattelli delle qualificazioni si trova da solo al comando l’azzurrino Luca Gerri, che chiude la prima giornata con lo score di 74, andando a precedere lo sloveno Jan Znidercic, a sua volta in solitaria alla piazza d’onore, a quota 73.

Segue un terzetto a quota 72 che condivide il terzo posto, del quale fa parte anche l’altro azzurrino Andrea Diana, assieme al francese Enzo Dury ed al turco Egemen Agca. Più attardato il terzo italiano in gara, Francesco Tanfoglio, che chiude a quota 69, nel gruppo al 17° posto.

Nella classifica a squadre svetta l’Italia, che si pone al primo posto con 215/225, con due piattelli di margine sulla Francia, che occupa la seconda posizione a quota 213. Più staccate tutte le altre Nazionali, a partire dalla Cechia, terza con 209, mentre la quarta piazza è condivisa dagli Atleti Neutrali e dalla Germania con 206.