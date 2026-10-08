Tiro a volo, Jessica Rossi sola in vetta dopo tre serie delle qualificazioni del trap agli Europei

Jessica Rossi continua a mantenere immacolato il proprio score al termine della seconda giornata delle qualificazioni del trap senior femminile agli Europei 2026 di tiro a volo, in corso di svolgimento a Malakasa, in Grecia: l’azzurra è sola in testa dopo tre serie, così come l’Italia comanda nettamente nella classifica a squadre.

Dopo 75 piattelli complessivi dei 125 previsti Jessica Rossi resta sola in vetta senza errori grazie al 25/25 odierno: l’azzurra guida con 2 piattelli di margine sulla seconda classificata, l’atleta individuale neutrale Daria Semianova, che insegue con lo score di 73.

Solitaria in terza posizione, poi, si trova la turca Safiye Temizdemir, che si attesta a quota 72, mentre alle sue spalle in quarta posizione si trova un gruppo di sei atlete a quota 71. Silvana Maria Stanco fa 20/25 quest’oggi e scivola indietro: l’azzurra è nel quintetto che condivide la decima posizione a quota 70.

Sono sei, invece, le atlete che condividono la quindicesima piazza a quota 69, e tra queste si trova anche la terza azzurra in gara, Erica Sessa, che chiude la serie odierna con 23/25. Domani si disputeranno le ultime due serie, lo shoot-off, ed infine le migliori otto avranno accesso alla finale.

Al termine delle 5 serie previste, inoltre verrà stilata la classifica a squadre, nella quale al momento l’Italia si trova nettamente al comando con 214/225, con ben 7 piattelli di vantaggio sulle più immediate inseguitrici, con Spagna e Turchia che condividono la seconda posizione a quota 207.