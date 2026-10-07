Tiro a volo, Jessica Rossi e Silvana Stanco perfette nella prima giornata delle qualificazioni del trap agli Europei

Italiane protagoniste nella prima giornata delle qualificazioni del trap senior femminile agli Europei 2026 di tiro a volo, in corso di svolgimento a Malakasa, in Grecia: Jessica Rossi e Silvana Maria Stanco sono in testa con lo score immacolato, mentre Erica Sessa insegue, ma le azzurre sono nettamente in testa nella classifica a squadre.

Al termine dei 50 piattelli odierni Jessica Rossi e Silvana Maria Stanco, infatti, non hanno commesso errori ed occupano la prima piazza assieme alla turca Safiye Temizdemir, mentre alle loro spalle, solitaria in quarta posizione si trova l’atleta individuale neutrale Daria Semianova, con lo score di 49.

Una coppia occupa la quinta posizione: appaiate a quota 48 ci sono la tedesca Kathrin Murche e la spagnola Fatima Galvez, seguite da un gruppo di nove tiratrici in settima piazza con 47. Nel quartetto che condivide il 16° posto a quota 46, infine, si trova la terza azzurra in gara, Erica Sessa.

Nella classifica a squadre l’Italia si trova nettamente al comando con 146/150, davanti alla Turchia, seconda con ben 7 piattelli di ritardo dalle azzurre, a quota 139, mentre condividono la terza posizione Spagna e Germania con 138, invece è quinta la Slovacchia con 136.