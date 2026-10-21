Tiro a volo, i convocati dell’Italia per i Mondiali 2026 di Doha: Silvana Stanco guida il gruppo azzurro in Qatar

In vista dei Mondiali 2026 di tiro a volo – e tiro a segno – che si terranno a Doha dal 1° al 14 novembre prossimi, lo staff tecnico della nazionale italiana ha reso nota la lista dei convocati che in Qatar andrà a giocarsi titoli e medaglie iridate e anche una prima chance di qualificazione verso le Olimpiadi di Los Angeles 2028.

In Medio Oriente, dove al momento è confermata l’organizzazione dell’evento al netto delle tensioni internazionali, la delegazione azzurra sarà una di quelle di riferimento; con l’obiettivo chiaro di riempire il medagliere e provare a prendere già qualche pass pensando alla kermesse a Cinque Cerchi.

In totale saranno 12 i convocati per le gare sulle pedane qatariote: 6 specialisti per il trap e 6 per lo skeet, equamente divisti fra donne e uomini.

Il comparto del trap sarà guidato dalla leader Silvana Stanco, che avrà come compagne la rigenerata Jessica Rossi e una Erica Sessa in parabola ascendente, mentre al maschile il terzetto d’esperienza assoluta vedrà schierati l’eterno Giovanni Pellielo e gli inossidabili Mauro De Filippis e Massimo Fabbrizi.

La sezione di skeet invece punterà forte sul talento infinito di Diana Bacosi, che avrà al suo fianco la solida Martina Bartolomei e una Sara Bongini che proverà a vestire il ruolo da outsider di lusso, con Gabriele Rossetti da capofila di una formazione maschile completata da un Tammaro Cassandro, che vorrà iniziare il suo percorso di consacrazione con vista olimpica, e da quell’Erik Pittini che cerca il primo vero acuto sulla ribalta planetaria.

Tiro a volo, i convocati dell’Italia per i Mondiali 2026 di Doha

Trap

Silvana Stanco, Jessica Rossi, Erica Sessa, Giovanni Pellielo, Mauro De Filippis, Massimo Fabbrizi

Skeet

Diana Bacosi, Martina Bartolomei, Sara Bongini, Gabriele Rossetti, Tammaro Cassandro, Erik Pittini

Particolare attenzione andrà rivolta anche alla gara di trap misto, che per questo ciclo olimpico sarà presente poi a Los Angeles 2028. Non sono ancora state dichiarate le coppie azzurre, i 4 scelti però per competere nel contest di Mixed Team saranno: Silvana Stanco, Jessica Rossi, Massimo Fabbrizi, Giovanni Pellielo.