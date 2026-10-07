Tiro a volo
Tiro a volo, Greta Sforzi seconda dopo tre serie del trap agli Europei junior
A Malakasa, in Grecia, si chiude la prima giornata dedicata al trap individuale degli Europei 2026 di tiro a volo: dopo 75 piattelli della categoria junior femminile è seconda Greta Sforzi, mentre sono più attardate le altre tre azzurrine, i cui score compongono il punteggio dell’Italia, attualmente terza nella classifica a squadre.
Dopo le prime tre serie delle qualificazioni è in testa da sola con 72/75 la magiara Anna Nyitrai, che precede la coppia che condivide la seconda posizione, composta dall’azzurrina Greta Sforzi e dall’atleta individuale neutrale Aleksandra Kosmina, appaiate a quota 71.
Più indietro le altre azzurrine in gara: Valentina Archetti fa parte del terzetto al decimo posto a quota 67, mentre Maria Iovinella si trova nel terzetto al 13° posto a quota 66, infine Martina Montani fa parte del gruppo di 6 tiratrici che condividono il 16° posto con 65. Questi tre score compongono il punteggio dell’Italia.
Nella graduatoria a squadre comandano le Atlete Individuali Neutrali, che svettano a quota 206/225, andando a precedere la Francia, che si attesta alla piazza d’onore con 204. L’Italia è attualmente sul gradino più basso del podio con 198, con un buon margine sull’Ucraina, quarta con 193, e sulla Turchia, quinta con 190.