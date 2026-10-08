Tiro a volo
Tiro a volo, Gerri domina la qualificazioni del trap agli Europei junior. Italia d’oro a squadre
Luca Gerri eguaglia il record europeo ed il record mondiale nelle qualificazioni del trap individuale junior maschile agli Europei 2026 di tiro a volo, in corso di svolgimento a Malakasa, in Grecia. Dopo lo shoot-off va in finale anche Alessandro Materazzo, mentre l’Italia centra l’oro nella classifica a squadre.
Al termine delle 5 serie regolamentari Luca Gerri chiude a quota 124/125 ed eguaglia sia il primato continentale che quello mondiale, con 2 piattelli di margine sul turco Egemen Agca, secondo con 122, e 3 sul greco Georgios Kounadinis, terzo con 121.
Shoot-off tra i 4 tiratori a quota 118: quarto posto per il lusitano Rodrigo Oliveira Barbosa, quinto per il tedesco Pius Rosenecker, sesto per l’altro teutonico Henry John, settimo per il francese Enzo Dury. In nove, invece, chiudono a quota 117 e lottano allo spareggio per l’ultimo posto in finale.
Già al sesto bersaglio, però, la lotta per l’ultimo pass per la finale diventa un derby italiano tra Alessandro Materazzo ed Andrea Diana: il duello si risolve al 15° piattello in favore di Materazzo, che accede all’ultimo atto, mentre Diana si classifica nono. Francesco Tanfoglio, invece, chiude 27° a quota 114.
Nella classifica a squadre la medaglia d’oro va all’Italia, che si classifica al primo posto con 355/375, con 4 piattelli di margine sulla Turchia, seconda, e sulla Francia, terza, entrambe a quota 351, ma con gli anatolici d’argento per aver fatto meglio dei transalpini nell’ultima serie, 74-67.