Tiro a volo: Frasca lontano dal podio nella finale trap agli Europei, trionfa Tuncer

Termina lontano dal podio la finale di Erminio Frasca, azzurro che si è dovuto accontentare dell’ottava piazza in occasione della prova riservata al trap maschile e valida per Campionati Europei 2026 di tiro a volo, rassegna in fase di svolgimento in Grecia, precisamente presso il poligono di Malakasa.

Una prestazione cominciata in salita per il nostro portacolori, il quale ha dovuto fare i conti con due passaggi a vuoto nel primo e nel secondo colpo, salutando l’ultimo atto prima di tutti per poi essere eseguito dal tedesco Erik Marius Josef John, settimo anche lui con il contigente di 8/10 in un contesto in cui tutti gli altri concorrenti hanno sfoggiato una precisione rasente la perfezione.

A dimostrazione di ciò basta vedere quanto successo al vertice, con la vittoria agli shoot-off del turco Tolga n’Turcen, trionfatore con un piattello in più agli sapreggi dopo aver chiuso la serie dei 30 con un solo errore, realizzato esattamente nella stessa posizione dello slovacco Erik Varga, anche lui fermatosi a 29/30. Da segnalare poi il terzo posto del britannico Aaron Headng con 24/25.

A completare la top 8 anche il rappresentante della Croazia Josip Glasnovic, quinto con il totale di 13/15 immediatamente seguito dal secondo anatolico in lizza, ovvero Yavuz Ilnam, sesto anche lui a 13/15. Domani, 10 ottobre, la competizione continentale terminerà con la gara di trap misto.