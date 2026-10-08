Tiro a volo, Erminio Frasca risale ed aggancia Massimo Fabbrizi nelle qualificazioni del trap agli Europei

Al termine della terza serie delle qualificazioni del trap individuale senior maschile degli Europei 2026 di tiro a volo, in corso di svolgimento a Malakasa, in Grecia, Erminio Frasca risale la china ed aggancia Massimo Fabbrizi nel gruppo all’ottavo posto, mentre è più attardato Mauro De Filippis. L’Italia è quinta, ma in lotta per il podio, nella classifica a squadre.

Dopo 75 piattelli totali sui 125 delle qualificazioni non hanno commesso errori tre tiratori, ovvero il croato Josip Glasnovic, il teutonico Marius Josef Erik John ed il ceco Pavel Vanek. Alle loro spalle ci sono quattro atleti al quarto posto a quota 74, ovvero il ceco Vladimir Stepan (in gara solo per il ranking), il polacco Tomasz Pasierbski, il britannico Aaron Heading e lo slovacco Erik Varga.

Segue un nugolo di 15 tiratori che condivide l’ottava pozione (dei quali uno solo è in gara soltanto per il ranking), del quale fanno parte anche due azzurri, ovvero Erminio Frasca, che quest’oggi fa 25/25 e risale la china, e Massimo Fabbrizi, che al contrario chiude con 23/25 e scivola giù dal 1° posto di ieri. Più indietro il terzo azzurro in gara, Mauro De Filippis, che fa 24/25 e si ritrova nel gruppo di 14 atleti in 33ma posizione a quota 71.

Nella classifica a squadre si trovano al primo posto la Croazia e la Cechia, appaiate al comando con 220/225, seguite dalla Turchia, che si attesta in terza posizione a quota 219, mentre al quarto posto si issa la Gran Bretagna con 218, davanti all’Italia, quinta a quota 217, a -2 dal podio ed a -3 dalla vetta.