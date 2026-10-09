Tiro a volo
Tiro a volo, Erminio Frasca accede alla finale nel trap agli Europei. Italia d’argento a squadre
Al termine delle qualificazioni del trap individuale senior maschile degli Europei 2026 di tiro a volo, in corso di svolgimento a Malakasa, in Grecia, l’azzurro Erminio Frasca accede all’ultimo atto, mentre lo shoot off condanna all’eliminazione Massimo Fabbrizi, decimo, infine Mauro De Filippis termina 18°. L’Italia si mette al collo l’argento nella classifica a squadre.
Dopo la conclusione dei 125 piattelli delle qualificazioni chiude senza aver commesso errori il croato Josip Glasnovic, che ovviamente con il punteggio di 125 eguaglia il record del mondo ed il record europeo di questa fase della gara.
Alle sue spalle lo slovacco Erik Varga si classifica secondo in solitaria a quota 124, mentre serve lo spareggio per i tre tiratori a quota 123: terzo il turco Yavuz Ilnam, che al sesto piattello piega il teutonico Marius Josef Erik John, quarto, mentre si classifica quinto l’altro turco Tolga N Tuncer.
I sei tiratori a quota 122 disputano lo shoot off per gli ultimi tre posti per la finale: avanzano l’azzurro Erminio Frasca, sesto, il britannico Aaron Heading, settimo, ed il ceco Pavel Vanek. Vengono invece eliminati il polacco Alan Krzysztof Lapinski, nono, l’azzurro Massimo Fabbrizi, decimo, ed il finlandese Simo Koeylinen, 11°. Il terzo italiano in gara, Mauro De Filippis, si classifica 18° a quota 120.
Nella classifica a squadre tre Nazioni chiudono a quota 364/375: oro alla Turchia, che nella quinta serie fa 73, argento all’Italia con 72 nell’ultima serie e 75 nella quarta, bronzo alla Croazia, che termina a quota 72 entrambe le tornate odierne.