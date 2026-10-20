Tiro a volo e tiro a segno, Mondiali di Doha: l’ISSF riceve rassicurazioni, ma valuta altre sedi

I Mondiali 2026 di tiro a volo e tiro a segno, che dal 1° al 14 novembre prossimi assegneranno titoli e medaglie iridate e daranno il via al processo di qualificazione alle Olimpiadi di Los Angeles 2028, non sono al momento a rischio ma la ISSF sta valutando la situazione intorno alla sede della manifestazione planetaria: Doha.

L’International Shooting Sport Federation ha reso noto, tramite il suo sito ufficiale, che è costantemente in contatto con la dirigenza qatariota per capire qual è lo stato delle cose non nascondendo il fatto che al momento è al varo un eventuale piano alternativo per trasferire in breve tempo i Mondiali – se fosse necessario – in un’altra venue.

Gli obiettivi sono quelli di: garantire la sicurezza delle delegazioni, offrire la regolarità delle gare e svolgere l’intera manifestazione senza interruzioni del programma in continuità dal primo all’ultimo giorno.

In generale questo “test” per il Qatar diventa importante a livello sportivo anche perché nelle prossime settimane lo stato mediorientale dovrebbe poi ospitare i Gran Premi di MotoGp e F1: anche questi con un punto interrogativo sulla loro disputa, nel mese di novembre. Saranno quindi decisivi i prossimi giorni per capire in che direzione si andrà.