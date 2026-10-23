Tiro a volo e tiro a segno, i qualificati per le Finali di Coppa del Mondo: già 7 azzurri a Roma

Terminata la stagione della Coppa del Mondo di tiro a volo e tiro a segno, l’ISSF ha diramato l’elenco degli atleti qualificati alle Finali: staccano il pass, in ciascuna delle 12 specialità olimpiche individuali, i vincitori delle Finali dello scorso anno, i vincitori delle 4 tappe del circuito maggiore ed i primi due classificati nel ranking della competizione.

In casa Italia risultano finora qualificati 7 azzurri: nel tiro a segno stacca il pass soltanto Paolo Monna, grazie al ranking, nella pistola da 10 metri, mentre nel tiro a volo conquistano il biglietto Gabriele Rossetti ed Erik Pittini nello skeet maschile, Sara Bongini nello skeet femminile, Erminio Frasca nel trap maschile e Silvana Stanco ed Erica Sessa nel trap femminile.

Agli atleti finora qualificati si aggiungeranno i medagliati dei Mondiali 2026 di Doha, e fino a 2 atleti che riceveranno una wild card dalla FITAV e dalla UITS: le Finali, infatti, si disputeranno a Roma dal 3 all’8 dicembre, e l’Italia potrà avere 2 rappresentanti in ciascuna specialità.

I QUALIFICATI ALLE FINALS DI TIRO A SEGNO E TIRO A VOLO

CARABINA

10 metri maschile

Victor Lindgren (SWE) – Vincitore World Cup Final Doha 2025

Sheng Lihao (CHN) – ISSF World Cup Granada

Zhang Changhong (CHN) – ISSF World Cup Munich

Ma Sihan (CHN) – ISSF World Cup Hangzhou

Jiri Privratsky (CZE) – ISSF World Cup Cairo

Istvan Marton Peni (HUN) – ISSF World Cup Ranking

Jon-Hermann Hegg (NOR) – ISSF World Cup Ranking

3 posizioni 50 metri maschile

Jiri Privratsky (CZE) – Vincitore World Cup Final Doha 2025

Zhang Changhong (CHN) – ISSF World Cup Granada

Jon-Hermann Hegg (NOR) – ISSF World Cup Munich

Istvan Marton Peni (HUN) – ISSF World Cup Hangzhou

Lucas Bernard Denis Kryzs (FRA) – ISSF World Cup Cairo

Filip Nepejchal (CZE) – ISSF World Cup Ranking

Alexander Schmirl (AUT) – ISSF World Cup Ranking

10 metri femminile

Wang Zifei (CHN) – Vincitrice World Cup Final Doha 2025

Jeanette Hegg Duestad (NOR) – ISSF World Cup Granada

Andelija Stevanovic (SRB) – ISSF World Cup Munich

Du Yuchen (CHN) – ISSF World Cup Hangzhou

Aleksandra Stojadinovic (SRB) – ISSF World Cup Cairo

Nobata Misaki (JPN) – ISSF World Cup Ranking

Han Jiayu (CHN) – ISSF World Cup Ranking

3 posizioni 50 metri femminile

Jeanette Hegg Duestad (NOR) – Vincitrice World Cup Final Doha 2025

Anna Janssen (GER) – ISSF World Cup Granada

Seonaid McIntosh (GBR) – ISSF World Cup Munich

Han Jiayu (CHN) – ISSF World Cup Hangzhou

Veronika Blazickova (CZE) – ISSF World Cup Cairo

Emely Jaeggi (SUI) – ISSF World Cup Ranking

Nobata Misaki (JPN) – ISSF World Cup Ranking

PISTOLA

10 metri maschile

Hu Kai (CHN) – Vincitore World Cup Final Doha 2025

Bu Shuaihang (CHN) – ISSF World Cup Granada

Hong Suhyeon (KOR) – ISSF World Cup Munich

Vladimir Svechnikov (UZB) – ISSF World Cup Hangzhou

Udhayveer Sidhu (IND) – ISSF World Cup Cairo

Hsieh Hsiang-Chen (TPE) – ISSF World Cup Ranking

Paolo Monna (ITA) – ISSF World Cup Ranking

25 metri automatica

Li Yuehong (CHN) – Vincitore World Cup Final Doha 2025

Yang Yuhao (CHN) – ISSF World Cup Granada

Su Lianbofan (CHN) – ISSF World Cup Munich

Oliver Geis (GER) – ISSF World Cup Hangzhou

Florian Peter (GER) – ISSF World Cup Cairo

Jean Quiquampoix (FRA) – ISSF World Cup Ranking

Emmanuel Mueller (GER) – ISSF World Cup Ranking

10 metri femminile

Suruchi Inder Singh (IND) – Vincitrice World Cup Final Doha 2025

Shen Yiyao (CHN) – ISSF World Cup Granada

Esha Singh (IND) – ISSF World Cup Munich

Yao Qianxun (CHN) – ISSF World Cup Hangzhou

Elmira Karapetyan (ARM) – ISSF World Cup Cairo

Miroslava Mincheva (BUL) – ISSF World Cup Ranking

Sainyam (IND) – ISSF World Cup Ranking

25 metri femminile

Simranpreet Kaur Brar (IND) – Vincitrice World Cup Final Doha 2025

Xiao Jiaruixuan (CHN) – ISSF World Cup Granada

Esha Singh (IND) – ISSF World Cup Munich

Zhang Yueyue (CHN) – ISSF World Cup Hangzhou

Xiu Yi Teh (SGP) – ISSF World Cup Cairo

Miroslava Mincheva (BUL) – ISSF World Cup Ranking

Doreen Vennekamp (GER) – ISSF World Cup Ranking

TIRO A VOLO

Skeet maschile

Christian Elliott (USA) – Vincitore World Cup Final Doha 2025

Timi Vallioniemi (FIN) – ISSF World Cup Tangier

Gabriele Rossetti (ITA) – ISSF World Cup Almaty

Vincent Hancock (USA) – ISSF World Cup Lonato

Rashid Saleh M A Al-Athba (QAT) – ISSF World Cup Hangzhou

Erik Pittini (ITA) – ISSF World Cup Ranking

Nicolas Pacheco Espinosa (PER) – ISSF World Cup Ranking

Skeet femminile

Jiang Yiting (CHN) – Vincitrice World Cup Final Doha 2025

Bethany Lilian Norton (GBR) – ISSF World Cup Tangier

Assem Orynbay (KAZ) – ISSF World Cup Almaty

Sara Bongini (ITA) – ISSF World Cup Lonato

Kimberly Rhode (USA) – ISSF World Cup Hangzhou

Samantha Simonton (USA) – ISSF World Cup Ranking

Dania Jo Vizzi (USA) – ISSF World Cup Ranking

Trap maschile

William Hinton (USA) – Vincitore World Cup Final Doha 2025

Alessandro De Souza Ferreira (PER) – ISSF World Cup Tangier

N. Tolga Tuncer (TUR) – ISSF World Cup Almaty

Erminio Frasca (ITA) – ISSF World Cup Lonato

Angelo Scalzone (QAT) – ISSF World Cup Hangzhou

Qi Ying (CHN) – ISSF World Cup Ranking

Yang Kun-Pi (TPE) – ISSF World Cup Ranking

Trap femminile

Silvana Stanco (ITA) – Vincitrice World Cup Final Doha 2025

Erica Sessa (ITA) – ISSF World Cup Tangier

Penny Smith (AUS) – ISSF World Cup Almaty

Neeru (IND) – ISSF World Cup Lonato

Carole Cormenier (FRA) – ISSF World Cup Hangzhou

Rachel Tozier (USA) – ISSF World Cup Ranking

Zuzana Rehák Štefečeková (SVK) – ISSF World Cup Ranking