Tiro a volo, due azzurrine in finale nel trap agli Europei junior. Italia d’argento a squadre

Due azzurrine approdano in finale a Malakasa, in Grecia, nel trap individuale degli Europei 2026 di tiro a volo: nella categoria junior femminile, al termine delle qualificazioni, si classifica terza Valentina Archetti, mentre è quinta Greta Sforzi, inoltre l’Italia conquista la medaglia d’argento nella classifica a squadre.

Al termine dei 125 piattelli delle qualificazioni chiude in testa da sola con 118 la magiara Anna Nyitrai, che precede la francese Olga Niellen-Dezecache, seconda a quota 117. Serve lo shoot-off, invece, per determinare le posizioni dalla terza alla sesta, dato che quattro tiratrici chiudono con 116.

Allo spareggio la spunta l’azzurrina Valentina Archetti, terza, che al decimo piattello piega l’atleta individuale neutrale Aleksandra Kosmina, mentre è quinta l’altra azzurrina Greta Sforzi, che precede un’altra atleta individuale, Kseniia Stepina, sesta.

Vanno in finale anche la tedesca Karla Riehmann, settima a quota 115, e la slovacca Kristina Hobothova, ottava con 114, mentre non ce la fanno le altre italiane al via, Martina Montani e Maria Iovinella, che chiudono rispettivamente al 14° ed al 15° posto, appaiate a quota 110.

Nella graduatoria a squadre la medaglia d’oro va alla Francia, che si impone con lo score complessivo di 342/375, ma alla piazza d’onore chiude l’Italia, che conquista la medaglia d’argento con il punteggio di 336, scavalcando nell’ultima serie le Atlete Individuali Neutrali, di bronzo a quota 335.