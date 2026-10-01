Tiro a volo, Diana Bacosi conquista l’argento agli Europei nello skeet! Settima Sara Bongini

Sotto la pioggia battente di Malakasa, in Grecia, va in scena la finale individuale dello skeet senior femminile degli Europei 2026 di tiro a volo: in casa Italia Diana Bacosi conquista la medaglia d’argento, mentre Sara Bongini chiude in settima posizione. Titolo alla britannica Amber Jo Rutter.

Dopo 12 piattelli (un terzo di gara) escono di scena l’azzurra Sara Bongini e la tedesca Nadine Messerschmidt, appaiate a quota 9, ma con l’italiana settima per il miglior piazzamento nelle qualificazioni, e la teutonica ottava.

Dopo 24 colpi (due terzi della finale) lasciano la gara la francese Lucie Anastassiou, eliminata in quinta posizione con 20, e la ceca Anna Sindelarova, fuori in sesta piazza a quota 18. Per le prime quattro, invece, le eliminazioni proseguono posizione per posizione ogni 4 piattelli.

Dopo 28 colpi si ferma ai piedi del podio la francese Noemie Battault, eliminata in quarta posizione a quota 23, mentre dopo 32 piattelli viene assegnata la medaglia di bronzo, che va alla svedese Victoria Larsson, terza a quota 27.

Il duello finale si risolve in anticipo e vede prevalere la britannica Amber Jo Rutter, che chiude a quota 34/36 e conquista oro e titolo continentale, rendendo inutile il 4/4 conclusivo dell’azzurra Diana Bacosi, che spara per seconda e termina a quota 33, venendo battuta per un solo piattello e dovendosi accontentare dell’argento.

L’azzurra, olimpionica nella specialità a Rio 2016 e nello skeet misto a Parigi 2024 con Gabriele Rossetti, e d’argento sempre nell’individuale a Tokyo 2021, a livello continentale era già stata oro a Lonato 2024 ed ai Giochi di Minsk 2019, e d’argento anche ad Osijek 2023 ed ai Giochi di Baku 2015.