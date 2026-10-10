Tiro a volo, coppie italiane fuori dalla finale del trap misto agli Europei

Non ci saranno tiratori italiani nella finale del trap a coppie miste senior degli Europei 2026 di tiro a volo, in corso di svolgimento a Malakasa, in Grecia: nelle qualificazioni shoot-off fatale per Italia 2 di Silvana Maria Stanco ed Erminio Frasca, nona, mentre termina 13ma Italia 1 di Jessica Rossi e Massimo Fabbrizi.

Al termine dei 150 piattelli regolamentari chiude sola in testa Cechia 1 di Zina Hrdlickova e Jiri Liptak, prima con 148, davanti a due coppie a quota 144: allo spareggio secondo posto per gli Atleti Individuali Neutrali Daria Semianova e Ramir Nikolaev, che al quarto piattello hanno la meglio su Slovacchia 1 di Zuzana Rehak Stefecekova ed Erik Varga, terza.

Shoot-off per le sette coppie a quota 143 per il quarto ed ultimo posto in palio per l’ingresso in finale: a spuntarla, dopo 8 piattelli, è Slovenia 1 di Jasmina Macek e Bostjan Macek, che stacca il pass per l’ultimo atto spuntandola su Gran Bretagna 2 di Ellie Seward e Nathan Hales, ultima ad arrendersi, quinta. Il sesto piattello era stato fatale, invece, per Spagna 1 di Mar Molne Magrina ed Andres Garcia, sesta.

Al quarto bersaglio si era fermata la corsa di Gran Bretagna 1 di Lucy Charlotte Hall e Matthew Coward-Holley, settima, mentre il terzo colpo era risultato indigesto alla Polonia di Sandra Bernal e Tomasz Pasierbski, ottava. Secondo piattello fatale, infine, sia per Italia 2 di Silvana Maria Stanco ed Erminio Frasca, nona, che per Germania 1 di Kathrin Murche e Marius Josef Erik John.

Viene eliminata già prima dello shoot off, invece, l’altra coppia del Bel Paese ai nastri di partenza: Italia 1 di Jessica Rossi e Massimo Fabbrizi termina 13ma con 141. L’azzurra chiude a quota 72/75, mentre il suo compagno di squadra si ferma a quota 69.