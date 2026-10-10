Tiro a volo
Tiro a volo, Atleti Individuali Neutrali d’oro nel trap a coppie miste agli Europei
La finale del trap a coppie miste senior consegna l’ultimo titolo in palio agli Europei 2026 di tiro a volo, andati in scena a Malakasa, in Grecia: oro agli Atleti Individuali Neutrali, che nell’occasione fanno segnare anche il nuovo record continentale.
Al termine dei 40 piattelli regolamentari arriva l’oro per gli Atleti Individuali Neutrali Daria Semianova e Ramir Nikolaev, che fanno segnare il nuovo record europeo chiudendo a quota 36, battendo nel duello conclusivo Slovacchia 1 di Zuzana Rehak Stefecekova ed Erik Varga, che si mette al collo l’argento con 33.
Dopo i primi 30 colpi viene assegnata la medaglia di bronzo, che va a Cechia 1 di Zina Hrdlickova e Jiri Liptak, eliminata in terza posizione a quota 24, infine dopo metà gara (20 bersagli) esce di scena Slovenia 1 di Jasmina Macek e Bostjan Macek, che resta ai piedi del podio chiudendo quarta a quota 10.