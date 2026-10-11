Tiro a segno
Tiro a segno, Paolo Monna sale sul podio nella pistola da 10 metri in Coppa del Mondo
Quarto podio in Coppa del Mondo (compreso uno ottenuto alle Finali) per Paolo Monna nella pistola ad aria compressa da 10 metri maschile: nella finale de Il Cairo, in Egitto, l’azzurro, dopo aver chiuso al comando le qualificazioni, termina al terzo posto in una gara a lungo dominata e poi compromessa.
La prima parte di gara di Paolo Monna è praticamente perfetta, con l’azzurro che nei primi dodici colpi accumula un vantaggio su tutti gli altri tiratori di almeno 4 punti. La seconda parte di gara, però, non è all’altezza della prima e così l’azzurro, che a lungo pareva lanciato verso una vittoria senza patemi, si deve accontentare del terzo posto.
Alla fine il successo va all’indiano Udhayveer Sidhu, che termina a quota 240.6 e batte di mezzo punto il tedesco Christian Reitz, alla piazza d’onore con 240.1. Sale sul gradino più basso del podio l’azzurro Paolo Monna, contrariato dopo l’eliminazione in terza posizione a due colpi dal termine a quota 219.8.
Si ferma ai piedi del podio il greco Georgios Gampierakis, quarto con 198.7, mentre è quinto il lettone Emils Vasermanis, a quota 177.6. Sesta posizione per il ceco Pavel Schejbal con 157.8, che precede i turchi Yusuf Dikec, settimo con 138.0, e Bugra Selimzade, ottavo a quota 116.3.
Escono di scena nelle qualificazioni gli altri azzurri in gara: 16° Federico Nilo Maldini con 579/600 (21x), 30° Gabriele Aldo Villani con 574/600 (16x), 34° Francesco Rutigliani, in gara solo per il ranking, con 573/600 (17x), 44° Matteo Mastrovalerio, a sua volta in gara solo per il ranking, con 570/600 (13x).