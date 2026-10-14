Tiro a segno, Massimo Spinella ai piedi del podio in Coppa del Mondo nella pistola 25 metri

Termina al quarto posto la prova di Massimo Spinella al poligono de Il Cairo, città dell’Egitto teatro in questi giorni della Coppa del Mondo 2026 di tiro a segno. L’azzuro ha dunque centrato un piazzamento ai piedi del podio in occasione della finale valida per la pistola 25 metri, rendendosi artefice di una prestazione positiva.

Nello specifico il nostro portacolori, bravo a strappare il pass per ‘ultimo atto centrando il settimo posto in qualificazione con il risultato di 581-25x, ha mancato un colpo nella prima serie, due nella seconda ed altri due nella terza. Dopo una quarta chance eseguita in modo chirurgico sono però arrivati altri due errori che hanno portato così il contingente a quota 23. Sul gradino più basso si è posizionato il tedesco Emanuel Mueller, capace di di lasciare poco o nulla sul piatto nelle prime tre serie, terminando con il totale di 28.

Ad imporsi è stato invece un altro tiratore teutonico ovvero Oliver Geis, trionfatore con 34, un colpo in più rispetto al connazionale Florian Peter, secondo con 33 per una tripletta tutta di matrice tedesca. Appena fuori dalla top 10 invece Matteo Mastrovalerio, fermatosi in qualifica al dodicesimo posto con 577-xx ma in lizza solo per il ranking, e Riccardo Mazzetti, tredicesimo con 577-19x. Posizione numero 20 infine per Angelo Paella con 569-16x.

Nella pistola 10 metri femminile trionfo invece per l’armena Elmira Karapetyan, abile a stampare 242.4 arginando senza patemi la bulgara Miroslava Mincheva, seconda con 420.2 davanti alla francese Camile Jedrzejewski, terza con 219.3. Quarta poi la cinese Qi Zhang con 199.1, mentre la lettone Agate Rasmane si è accontentata della quinta piazza con 178.9.

Da segnalare infine poi la trentaquattresima posizione ottenuta da Cristina Magnani, la quale ha totalizzato 569-12x, oltre che la quarantaquattresima di Alessandra Fait (565-10x) e la quarantasettesima di Margherita Brigida Veccaro (563-15x). Domani, giovedì 15, è previsto l’ultimo giorno di competizioni.