Tiro a segno, i Mondiali 2026 prima tappa verso Los Angeles 2028: come funzionano le qualificazioni olimpiche

Anche per il tiro a segno le prime carte olimpiche per i Giochi di Los Angeles 2028 verranno assegnate ai Mondiali senior 2028, in programma a Doha, in Qatar: i tre pass in palio in ciascuna delle 8 specialità individuali verranno assegnati ai primi tre classificati di nazionalità diversa.

Gli atleti possono ottenere un solo pass olimpico per il proprio Comitato Olimpico Nazionale, ed ogni Paese può ottenere un solo pass per evento ai Mondiali, mentre in qualsiasi altra gara di qualificazione olimpica, ogni Nazione potrà ottenere fino a due pass per ogni specialità.

Per le gare di pistola e carabina da 10 metri a coppie miste, le squadre devono essere composte da atleti qualificati nella gara individuale: la classifica olimpica determinerà l’elenco finale dei partecipanti, combinando i punteggi totali dei due atleti per definire le squadre che prenderanno parte alla gara olimpica.

In ciascuna specialità individuale staccheranno il pass olimpico i primi tre classificati ai Campionati del Mondo 2026 di Doha, in Qatar, così come ai Campionati del Mondo 2027 di Daegu, in Corea del Sud, mentre andranno alle Olimpiadi anche i vincitori di ciascuna delle quattro tappe della Coppa del Mondo 2027.

Saranno così distribuite le prime 10 quote olimpiche, mentre altre 16 da 10 metri e 15 da 25 e 50 metri verranno distribuite tramite eventi continentali: per l’Europa in ciascuna specialità individuale saranno a disposizione 5 pass olimpici, da distribuire tra Campionati Europei e Giochi Europei.

Si arriverà così a 26 atleti da 10 metri e 25 da 25 e 50 metri, a cui si aggiungeranno 1 pass per il Paese ospitante ed 1 quale quota universale: l’ultima carta olimpica verrà assegnata tramite il Ranking Olimpico al 1° maggio 2028. Solo per la quota universale ed il pass tramite ranking, la carta olimpica sarà nominale.