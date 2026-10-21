Tiro a segno, i convocati dell’Italia per i Mondiali 2026 di Doha: Monna, Maldini e Sollazzo punte di diamante

Il conto alla rovescia verso i Mondiali 2026 di tiro a segno – e tiro a volo – sta per esaurirsi. La rassegna iridata, in programma a Doha dal 1° al 14 novembre prossimi, è in rampa di lancio (al netto dello scenario politico mediorientale, dal quale però arrivano rassicurazioni) e anche l’Italia vuole provare a essere protagonista.

Sulle linee di tiro qatariote, vi saranno i migliori interpreti al mondo per quanto riguarda le gare di pistola e carabina da tutte le distanze: 10 metri, 25 metri e 50 metri. Corta, media e lunga distanza: in palio ori, medaglie e i primi biglietti di qualificazione verso le Olimpiadi di Los Angeles 2028.

Lo staff tecnico azzurro ha selezionato 16 profili: 9 per i contest di pistola e 7 per quelli di carabina, tenendo conto che qualche tiratore sarà in gara anche per le competizioni miste.

Nel comparto di pistola i riflettori saranno puntati su Paolo Monna e Federico Maldini, per la gara ad aria compressa dai 10 metri, dove entrambi arrivano con chance di entrare in finale (Monna 3° nell’ultima tappa di Coppa del Mondo al Cairo qualche giorno fa), e su Massimo Spinella, specialista della gara di automatica dai 25m (4° al Cairo la scorsa settimana), oltre che – a proposito di interpreti dalla media distanza – “sull’espertissimo capitano” Riccardo Mazzetti. Più difficili le cose al femminile con Alessandra Fait, Cristina Magnani e Margherita Veccaro chiamate a cercare di inserirsi in una lotta dove, per il momento, non hanno avuto possibilità di risultato.

La sezione di carabina invece si ancorerà alle chance di quel Danilo Dennis Sollazzo che ai Mondiali, dalla corta distanza, ha già vinto l’argento nel 2022 e che sa essere in grado di essere fra i migliori della specialità. Oltre a lui attenzione anche su Edoardo Bonazzi, outsider in grado di impensierire i top shooter dell’aria compressa. Punto di domanda invece al femminile su Sofia Ceccarello, Carlotta Salafia Martina Ziviani: che versione di loro vedremo in Qatar? Quella competitiva o quella che si assesta a metà classifica? La risposta sulle linee di tiro. Di seguito l’elenco completo dei convocati

Tiro a segno, i convocati dell’Italia per i Mondiali 2026 di Doha

Pistola

Federico Nilo Maldini (anche gara Mixed Team), Paolo Monna (anche gara Mixed Team), Aldo Gabriele Villani, Riccardo Mazzetti (automatica), Angelo Palella (automatica), Massimo Spinella (automatica), Alessandra Fait (anche gara Mixed Team), Margherita Brigida Veccaro (anche gara Mixed Team), Cristina Magnani

Carabina

Lorenzo Bacci, Edoardo Bonazzi (anche gara Mixed Team), Danilo Dennis Sollazzo (anche gara Mixed Team) Michele Bernardi (solo 3posizioni da 50m), Sofia Ceccarello (anche gara Mixed Team), Carlotta Salafia (anche gara Mixed Team) Martina Ziviani (solo 3posizioni da 50m)