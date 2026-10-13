Tiro a segno, Hegg Duestad vince in Coppa del Mondo. Spinella decimo in qualifica

A Il Cairo (Egitto) prosegue la tappa della Coppa del Mondo di tiro a segno, la giornata odierna è stata dedicata alla carabina 3 posizioni 50 metri femminile. La norvegese Jeanette Hegg Duestad si è imposta con punteggio complessivo di 362,7 ed è riuscita ad avere la meglio sulla ceca Veronika Blazickova (seconda con 358,9), replicando l’affermazione conseguita a Monaco nel corso di questa annata agonistica.

Nel corso dell’atto conclusivo sono progressivamente state eliminate la danese Rikke Maeng Ibsen (terza con 349,1), le svizzere Chiara Leone (quarta con 338,1) ed Emely Jaeggi (quinta con 328,2), la francese Agathe Cecile Camille Girard (307,2) e la britannica Seonaid McIntosh (206,7). Martina Ziviani 17ma (585, 29x), Carlotta Salafia 25ma (584, 24x), Sara Ceccarello 47ma (579,21x) sono state eliminate nel turno di qualificazione.

In parallelo si sono disputate le qualificazioni della pistola 25 metri fuoco rapido maschile: il tedesco Emanuel Mueller si è issato al comando con 296-12x, davanti al connazionale Florian Peter (295, 15x) e all’indiano Vijayveer Sidhu (293, 8x). Massimo Spinella staziona in decima posizione (290, 9x), Matteo Mastrovalerio si trova al 17mo posto (287, 8x), Riccardo Mazzetti staziona in 21ma piazza (286, 7x) e Angelo Palella 25mo (285, 7x).