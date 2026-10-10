Tiro a segno, doppio ottavo posto per l’Italia nelle prove miste di Coppa del Mondo al Cairo

Si apre la tappa di Coppa del Mondo 2026 di tiro a segno de Il Cairo, in Egitto: nella prima giornata, dedicata alle prove a coppie miste, l’Italia non centra podi né ingressi in finale, cogliendo due ottavi posti come migliori risultati. Nella pistola si impone la Francia, mentre nella carabina vince il Giappone.

Nella pistola ad aria compressa da 10 metri a coppie miste si impone la Francia di Camille Jedrzejewski e Theo Moczko, prima con 479.5, che beffa per mezzo punto la Lettonia di Agate Rasmane ed Emils Vasermanis, seconda con 479.0. Gradino più basso del podio per l’Ucraina di Olena Kostevych e Pavlo Korostylov, terza a quota 413.4, infine chiude quarta la Gran Bretagna di Charlotte Hicks e James Miller con 351.9.

Eliminate nelle qualificazioni entrambe le coppie italiane al via: ottavo posto a quota 578/600 (16x) per Italia 2 di Alessandra Fait e Federico Nilo Maldini, undicesima posizione con 574/600 (23x) per Italia 1 di Margherita Brigida Veccaro e Paolo Monna.

Nella carabina ad aria compressa da 10 metri a coppie miste vince Giappone 1 di Misaki Nobata e Naoki Hanakawa, primi con 500.4, che superano per un solo decimo Croazia 1 di Anamarija Turk e Miran Maricic, seconda con 500.3. Terza piazza per Germania 1 di Anna Janssen e Maximilian Ulbrich a quota 436.8, quarta posizione per Serbia 1 di Andelija Stevanovc ed Aleksa Rakonjac con 373.7.

Escono di scena nelle qualificazioni entrambe le formazioni azzurre in gara: ottava posizione con 630.4 per Italia 1 di Carlotta Salafia e Danilo Dennis Sollazzo, 28° posto con 626.4 per Italia 2 di Sofia Ceccarello ed Edoardo Bonazzi.